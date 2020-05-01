Москва, , 21:08 — REGNUM В России снятие ограничительных мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, будет поэтапным, так как в регионах наблюдается разная дисциплина населения по соблюдению соответствующих предписаний и разная эпидемиологическая ситуация. Об этом 1 мая сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью изданию «Комсомольская правда».

Попова подчеркнула, что поэтапность и различная скорость снятия ограничений в регионах являются неизбежным решением, так как «эпидемиологическая ситуация по этой инфекции в субъектах разная, развивается по-разному».

Глава ведомства отметила и тот факт, что в зависимости от региона наблюдается и разная степень соблюдения населением ограничительных мер.

«От этого и будет зависеть, когда, в какие сроки, в каком субъекте будут отменяться те или иные ограничения», — сказала Попова.

Руководитель Роспотребнадзора также призвала граждан страны строго соблюдать режим домашней самоизоляции и социального дистанцирования, чтобы можно было приступить к смягчениювведенных ранее ограничений.

«Понимаю, усталость накопилась. Но лучше потерпеть еще две недели — и стабилизация должна наступить, безусловно», — добавила Попова.

Напомним, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что премьер-министр России Михаил Мишустин, несмотря на диагностированную у него ранее коронавирусную инфекцию, постоянно находится на связи при решении рабочих вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России подтверждено 7933 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. За день зафиксировано 96 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1601 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Заразившийся коронавирусом Мишустин все время находится на связи – Попова