Ивдель, Свердловская область, , 20:46 — REGNUM В свердловском городе Ивделе 1 мая прошёл праздничный автопробег. Видео опубликовано на странице Федерации профсоюзов Свердловской области в соцсети ВКонтакте.

Праздничный автопробег в Ивделе Цитата видео Vk.com сообщества Федерация профсоюзов Свердловской области

В акции приняли участие шесть легковых машин. С флагами и включёнными звуковыми сигналами они проехали по улицам города.

Отметим, в основном свердловчане провели Первомай не в праздничных колоннах. Тем не менее улицы городов и сёл были празднично украшены, в том числе и красными стягами.