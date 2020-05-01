Ивдель, Свердловская область, 1 мая 2020, 20:46 — REGNUM В свердловском городе Ивделе 1 мая прошёл праздничный автопробег. Видео опубликовано на странице Федерации профсоюзов Свердловской области в соцсети ВКонтакте.
В акции приняли участие шесть легковых машин. С флагами и включёнными звуковыми сигналами они проехали по улицам города.
Отметим, в основном свердловчане провели Первомай не в праздничных колоннах. Тем не менее улицы городов и сёл были празднично украшены, в том числе и красными стягами.