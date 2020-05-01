Вашингтон, , 20:40 — REGNUM О намерении продать почти всё своё физическое имущество заявил американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск 1 мая в своём Twitter.

Как сообщает Маск, он намерен продать всё своё физическое имущество, в том числе свой дом. Никаких пояснений к этому заявлению Маск давать не стал.

Кроме того, Маск сообщил, что, по его мнению, стоимость акций его компании Tesla является слишком высокой. Котировки ценных бумаг этого предприятия снизились почти на 72 доллара за сегодняшний день и достигли $710,07.

По данным американской неправительственной организации Institute for Policy Studies, чей доклад был опубликован в конце апреля, с 1 января 2020 года по 10 апреля 2020 года состояние главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска увеличилось на $5 млрд, в основном за счёт выпуска и продажи аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Состояние Маска, по оценкам агентства Bloomberg, на сегодняшний день составляет более $39,7 млрд, он является 22-м в списке богатейших людей мира.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что специалисты компании «Главкосмос пусковые услуги» пояснили причину дешевизны многоразовых ракет Илона Маска.

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