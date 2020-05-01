Ханты-Мансийск, , 20:37 — REGNUM В Югре восемь трудовых династий посредством видео-конференц-связи встретились с главой региона Натальей Комаровой. В разговоре она подчеркнула, что одними из ключевых черт характера югорчан являются работа на совесть и достижение высоких профессиональных результатов, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Династия нефтяников Бородиных — старожилы Мегиона. Их трудовой стаж в компании «Славнефть-Мегионнефтегаз» составляет 84 года. Династия также насчитывает шесть детей и 19 внуков.

«Наши предки были сосланы в Миасский район, где основали поселение. Они были мастерами, поэтому не могли сидеть без дела — организовали в деревне добычу золота», — рассказал Николай Бородин.

Династия пекарей Змановских из Кондинского района с 1997 года обеспечивает хлебобулочной продукцией жителей труднодоступных сёл Болчары, Алтай и деревни Кама. Сегодня у них три пекарни, создано 31 рабочее место. Змановские часто устраивают благотворительные акции — дарят хлебобулочные изделия пожилым людям. Наталья Комарова напомнила им, что на днях президент России Владимир Путин поддержал инициативу о предоставлении предпринимателям, участвующим в благотворительных проектах, налогового вычета.

У династии хирургов Тихомировых-Закс из Нижневартовска общий трудовой стаж составляет 300 лет. А семья Толстоноженко из Салыма принимает активное участие в реализации благотворительных проектов.

«Профессионализм, ответственность, талант, любовь к людям, к стране, к своему дому — вот инструменты, которые нужны на рабочем месте для достижения успеха. Вы — настоящее богатство Югры!» — подытожила видеоконференцию Наталья Комарова.