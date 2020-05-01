Ханты-Мансийск, 1 мая 2020, 20:37 — REGNUM В Югре восемь трудовых династий посредством видео-конференц-связи встретились с главой региона Натальей Комаровой. В разговоре она подчеркнула, что одними из ключевых черт характера югорчан являются работа на совесть и достижение высоких профессиональных результатов, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.
Династия нефтяников Бородиных — старожилы Мегиона. Их трудовой стаж в компании «Славнефть-Мегионнефтегаз» составляет 84 года. Династия также насчитывает шесть детей и 19 внуков.
Династия пекарей Змановских из Кондинского района с 1997 года обеспечивает хлебобулочной продукцией жителей труднодоступных сёл Болчары, Алтай и деревни Кама. Сегодня у них три пекарни, создано 31 рабочее место. Змановские часто устраивают благотворительные акции — дарят хлебобулочные изделия пожилым людям. Наталья Комарова напомнила им, что на днях президент России Владимир Путин поддержал инициативу о предоставлении предпринимателям, участвующим в благотворительных проектах, налогового вычета.
У династии хирургов Тихомировых-Закс из Нижневартовска общий трудовой стаж составляет 300 лет. А семья Толстоноженко из Салыма принимает активное участие в реализации благотворительных проектов.