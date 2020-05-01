Челябинск, , 20:30 — REGNUM В Челябинской области профсоюзные активисты вывесили на балконах и окнах своих домов первомайские лозунги. Об этом сообщает региональная федерация профсоюзов.

Граждане выражали желание, чтобы в России были стабильность и сильная экономика, работа, достойная зарплата, достойная жизнь. Акция охватила Челябинск и другие города региона.

Как сообщало ИА REGNUM, традиционные первомайские мероприятия на улицах и площадях были отменены. Причиной этого стала пандемия коронавирусной инфекции.