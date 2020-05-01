Сеул, , 20:21 — REGNUM Начиная с 4 марта в Южной Корее возобновят работу музеи и библиотеки. Об этом сообщают сегодня, 1 мая, южнокорейские СМИ.

Напомним, что в Южной Корее удалось купировать вспышку коронавирусной инфекции, и сейчас повседневная жизнь постепенно возвращается в привычное русло.

Так, с 6 мая 24 ключевых национальных историко-художественных музея и библиотеки по всей стране вновь откроют свои двери для публики. При этом будут соблюдаться рекомендации правительства по социальному дистанцированию, а также обязательному ношению масок.

Уточняется, что работу возобновят Национальный музей Кореи и его 13 региональных филиалов, четыре отделения Национального музея современного искусства и три филиала Национальной библиотеки Кореи, Национальный народный музей Кореи, Национальный музей корейской современной истории и Национальный музей Хангыль.