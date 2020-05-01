Москва, , 20:39 — REGNUM Ситуация с использованием студентов медицинских факультетов вузов Москвы в борьбе с коронавирусом развивается — теперь учащимся грозят отчислением за отказ от сдачи тестов по лечению COVID-2019. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила студентка пятого курса медицинского института РУДН.

По её словам, всех студентов обязали пройти два теста по коронавирусу. В первом вопросы касались того, как правильно надевать защиту от инфекций, во втором — про лечение и уход за пациентами.

Девушка отметила, что 1 мая ей позвонила староста группы и сообщила, что тесты надо сдать до 19:30. Студентка связалась с представителями кафедры, но там ей дали телефон кол-центра, который должен был ответить на вопросы относительно практики, из-за которой их и обязали проходить тестирование.

«Позвонили в кол-центр, это оказался отдел кадров Министерства здравоохранения. Там сказали, что есть приказ министра внести в образовательный процесс изменения. Потом прислали сообщения, что наш начальник по учебной работе приказал отчислять тех, кто сегодня не пройдёт тесты и не получит сертификаты. Без права восстановления. Такого ещё никогда не было», — сказала собеседница ИА REGNUM.

Ранее ИА REGNUM, сообщало что студентов медицинских факультетов и вузов обязали пройти практику в учреждениях, где лечат больных коронавирусом. Исключения предусмотрены для лиц, которые имеют противопоказания, однако студенты жалуются на то, что подобные обстоятельства трудно доказать.

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