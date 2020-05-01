Лондон, , 20:03 — REGNUM Британское правительство выполнило поставленную перед ним задачу по наращиванию объемов тестирования на коронавирус, заявил 1 мая на брифинге министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.

По его словам, это выражается в доведении к концу апреля ежедневного числа проводимых тестов на коронавирус до 100 тыс.

«Тестирование чрезвычайно важно для нормализации обстановки в Великобритании. И я сегодня объявляю, что мы выполнили эту задачу. Вчера, в последний день апреля, мы провели 122 347 тестирований», — сказал Мэтт Хэнкок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Британии на 1 мая от COVID-19 умерло более 27,5 тысячи человек при общем числе случаев заражения свыше 177 тыс.

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