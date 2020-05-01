Екатеринбург, , 20:01 — REGNUM В Свердловской области прошла первомайская акция «Первомай в твоём доме». Её инициатором стали профсоюзы.

В рамках акции все желающие могли празднично украсить окна и балконы своих квартир, а также вывесить лозунги, приуроченные к празднику. В ней приняли участие Берёзовский, Первоуральск, Полевской, Верхний Тагил и многие другие города. А в Каменске-Уральском даже украсили окна одной из больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, традиционных первомайских уличных акций в Свердловской области и по всей России запланировано не было. Причиной стал коронавирус.