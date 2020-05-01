Лондон, , 19:39 — REGNUM В Великобритании за минувшие сутки число скончавшихся пациентов с коронавирусной инфекцией увеличилось на 739, тем самым общее количество летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 27 510. Об этом 1 мая сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок.

Читайте также: От COVID-19 в Британии чаще умирают жители неблагополучных районов

По данным ведомства, за последние сутки в Великобритании выявлено 6 201 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, накануне показатель суточного прироста составлял 6 032.

Таким образом, с начала эпидемии в Британии зарегистрировано 177 454 случаев инфицирования новым типом коронавируса.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство преодолело пик эпидемии коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: Великобритания прошла пик эпидемии — Джонсон