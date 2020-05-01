Вашингтон, , 20:26 — REGNUM Граждане США по-прежнему рассматривают многие международные проблемы, в том числе терроризм, распространение ядерного оружия и кибератаки, как основные угрозы благополучию нации. Но в условиях нынешней пандемии самой большой угрозой, которую назвали респонденты опроса Pew Research Center, оказалось распространение инфекционных заболеваний.

То, что именно распространение инфекционных болезней представляет собой основную угрозу для их страны, считают 79% жителей США. Для сравнения, лишь 2% не считают это угрозой вообще. Так же 2% не сочли угрозой терроризм, который занял второе место в списке угроз (73%), разделив его с ядерным оружием. Небольшой отрыв — у кибератак (72%).

Далее отрывы становятся уже более существенными: китайская сила и влияние (62%), глобальное изменение климата (60%), сила и влияние России (56%), состояние мировой экономики (55%), глобальная бедность (49%), большое количество мигрантов во всем мире (42%), затяжные конфликты между странами или этническими группами (39%).

Примечательно, что в тройку того, что жители США вообще не считают угрозой для себя, вошла Россия с ее влиянием — не видят в этом угрозы 12%, ровно столь же, сколько в изменении климата, но меньше, нежели в мировых темпах миграции (19%).

Опрос проведен в марте среди 1000 взрослых граждан США.