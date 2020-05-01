Вашингтон, , 19:30 — REGNUM США продолжат проведение испытаний новых систем вооружения, несмотря на пандемию коронавируса, заявил 1 мая начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл на телеконференции, организованной Институтом Брукингса.

Он сообщил, что сейчас Пентагон уделяет большое внимание испытаниям гиперзвукового оружия, и эти испытания «очень успешны».

Таким образом Джеймс Макконвилл ответил на вопрос о степени влияния пандемии коронавируса на реализацию военных заказов.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются на первом месте в мире по масштабам эпидемии коронавируса.

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