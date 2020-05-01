Санкт-Петербург, , 19:34 — REGNUM Двое пожилых петербуржцев, о смерти которых от коронавируса стало известно 1 мая, лечились в Госпитале ветеранов войн. В последние дни в этом учреждении фиксировали и другие летальные случаи пациентов с COVID-19.

Как сообщили в пятницу в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, погибшие мужчины были в возрасте 70 и 83 лет.

Пациенты имели ряд хронических заболеваний, утверждают чиновники, один из них болел лимфолейкозом. Тем не менее основным заболеванием в обоих случаях признана вирусная пневмония, обусловленная СOVID-19.

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Напомним, к 1 мая в Петербурге официально известно о 33 летальных исходах среди заболевших COVID-19. Всего в городе зафиксировано 4 тыс. 411 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки прибавилось 349 случаев.

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