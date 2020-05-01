Рим, , 19:05 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 1 мая, в Италии умерли 28 236 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 269, сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Днем ранее показатель увеличился на 285.

Выздоровели 78 249 человек, за день этот показатель увеличился на 2304 (днем ранее — на 4693).

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 1965 (днем ранее — на 1872). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 207 428. В настоящее время заражены 100 943 человека— на 608 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже вторую неделю.