Виктория, , 19:04 — REGNUM Торжественная акция морской «Бессмертный полк» состоялась на Сейшельских островах. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба посольства РФ в Республике Сейшельские Острова.

В акции, которая прошла на рейде города Виктория, приняло участие российское океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский», а также представители российского посольства. Дипломаты прибыли на судно на патрульном катере La Fleche, предоставленном сейшельскими властями. На замерших параллельно друг другу судах экипаж российского корабля и дипломаты отдали дань памяти советским воинам с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной войны.

Вернувшись на берег, российские представители от имени участников экспедиции совместно с представителем Департамента иностранных дел Сейшельских остров возложили венки к мемориалу памяти жертв Мировых войн, а также к могиле судового врача крейсера «Разбойник» Александра Крупенина, умершего в 1895 году и похороненного на Сейшелах.

Российское океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» прибыло на Сейшельские острова в рамках кругосветной экспедиции, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями.

Ранее ИА REGNUM сообщало об участии главы Татарии Рустама Минниханова во Всероссийской акции памяти «Бессмертный полк» в режиме онлайн.

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