Сыктывкар, , 18:57 — REGNUM 400 тысяч одноразовых защитных масок закупила компания «Монди СЛПК» для муниципалитетов Коми. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве.

100 тысяч одноразовых защитных масок направят в муниципальные образования Республики Коми для сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС, социальных работников, работников МФЦ, общественного транспорта, дежурных групп детских садов и волонтёров.

Ещё 300 тысяч масок доставлены на склад регионального Минздрава Республики Коми для дальнейшего распределения по медицинским учреждениям республики.

Это уже пятая крупная партия средств индивидуальной защиты, поступившая в Республику Коми.

Ранее компания «Монди СЛПК» выделила республике более 130 миллионов рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких, а также передала во временное пользование санаторий-профилакторий в Эжвинском районе под обсерватор для медицинских работников, участвующих в процессе лечения больных коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 649 случаев заражения коронавирусом выявлено в Ком с начала эпидемии. Семеро пациентов скончались.

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