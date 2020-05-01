Балашиха, Московская область, 1 мая 2020, 20:27 — REGNUM В подмосковной Балашихе в первый день мая рабочие приступили к покраске бордюров и остановок. Несмотря на установившуюся теплую погоду, жители стараются соблюдать правила карантина, поэтому работам на улицах почти ничто не мешает, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Плодовое дерево зацвело
Плодовое дерево зацвело
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Поливальная машина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Флаги на улицах вывешены к 1 мая
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Уборка прошлогодних веток и листьев
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Доставка еды
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Доставка заказа
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Люди спешат по делам в масках
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Прогулка с домашнем питомцем
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Утро 1 мая дорожные рабочие и строители начали с уборки улиц и весенней покраски оград, остановок и бордюров. Машин на проезжей части почти не было, как не было и пешеходов, за исключением сотрудников служб доставки еды и коммунальщиков. Во второй половине в городе все-таки можно было встретить гуляющих с детьми жителей, но их было не много.

Движение это жизнь
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Солнышко пригрело
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Почки на деревьях распустились
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Почки на деревьях распустились
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кленовые цветы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сосна
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Одуванчики и бетон
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Одуванчики в цвету
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зеленая трава
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Примула в палисаднике перед домом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

С наступлением тепла город преобразился. Большинство кустарников покрыты молодыми листьями, зацвели плодовые деревья. Также вокруг жилых домов разбито много цветочных клумб, в том числе самодельных, за которыми ухаживают местные жители.

Молодые листья
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Молодые листочки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Весна
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительство детского садика начали 1 мая в ускоренном темпе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Благоустройство города
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Покраска бордюра
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Покраска остановки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Уборка улиц города
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Водители автобуса за рулем в масках
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Таксисты на работе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сотрудники сбербанка работает и в праздники
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Подготовка памятника к Дню Победы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Автобусная станция
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дорожные строители трудятся
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Весна в окошке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Весенний цвет
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Молодые листочки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кот на прогулке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Забытые в песочнице детскиеигрушки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мелом на асфальте
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Улица весной
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Аллея
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На берегу озера
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Цветы на плодовом дереве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Птицы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Скворечник
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Смородина и примула
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Примулы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM