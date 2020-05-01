Нижний Новгород, , 18:46 — REGNUM Нижегородские волонтеры с 1 мая начинают доставку продуктов и лекарств ветеранам, живущим в глубинке, где нет хороших дорог, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Организаторы проекта — Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и региональная общественная организация «Дорожный контроль — 52».

Автоволонтеры на внедорожниках планируют посетить ветеранов ВОВ в отдаленных деревнях и сёлах. Им привезут медикаменты, продукты, перчатки, маски, антисептики, а также первые экземпляры книги «Рубеж», которую выпустил «Нижегородский областной информационный центр» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В издании собраны исторические факты, воспоминания ветеранов, рассказы о работе горьковских заводов, обеспечивших армию танками и самолётами.