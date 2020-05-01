Афины , , 21:07 — REGNUM В Греции за последние сутки зарегистрирован 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 1 мая сообщили в греческом министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, за минувшие сутки в Греции не было зафиксировано случаев летальных исходов пациентов с коронавирусом.

Отмечается, что на данный момент к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 36 пациентов, переведены из реанимации 75 человек, у которых наблюдается положительная динамика течения болезни.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 30 апреля в Греции зафиксировано 2576 случаев инфицирования коронавирусом, 139 человек скончались. Накануне, в Греции было зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусом за сутки, три человека стали жертвами инфекции.

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