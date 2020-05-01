Рим, , 18:39 — REGNUM В число категорий граждан Италии, которые получат в мае 2020 года разовые выплаты из бюджета, войдут в том числе сиделки и домработницы, заявила в пятницу, 1 мая, министр труда Нунция Катальфо.

Предполагается, что выплаты составят от 400 до 600 евро.

По данным на 30 апреля, в Италии умерли 27 967 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 285. Днем ранее показатель увеличился на 323. Выздоровели 75 945 человек, за день этот показатель увеличился на 4693 (днем ранее — на 2311). Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 1872 (днем ранее — на 2086). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 205 463. В настоящее время заражены 101 551 человек— на 3106 (рекордный показатель) меньше, чем днем ранее. Число заражённых в течение всей последней недели снижается.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Еще раньше, в первой половине марта, были введены отдельные ограничения для некоторых сфер экономики и наиболее пострадавших регионов. Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Была прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам было рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 2-3% ВВП, полагают эксперты.

Правительственные проекты финансовой поддержки экономики предполагают выделение 55 млрд евро. Прямые выплаты бизнесу должны составить около 10 млрд евро. Предполагается обеспечить бизнес и граждан кредитными госгарантиями на общую сумму 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане начали получать из бюджета единовременную выплату в 600 евро, также они могут в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро.

C 4 мая 2020 года ограничения будут смягчены, к работе смогут вернуться около трех миллионов человек. Заведения общественного питания смогут продавать еду навынос, разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом с соблюдением норм санитарной безопасности, но большая часть ранее введенных ограничений останется в силе. Предприятия розничной торговли возобновят работу 18 мая, бары и рестораны — 1 июня, школы — 1 сентября.