Красногорск, , 18:30 — REGNUM В Подмосковье введен «масочный режим». Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает Мособлштаб.

До 12 мая всем жителям «строго рекомендовано» использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в местах общего пользования. Правило распространяется на все объекты розничной торговли, общественный транспорт, в том числе такси, и все предприятия региона.

С 12 мая ношение масок из рекомендованного станет обязательным. Как отметили в Мособлштабе, социально незащищенных жителей обеспечат масками на льготных условиях.