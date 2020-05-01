Кишинёв, , 18:23 — REGNUM Общее число заразившихся коронавирусом достигло в Молдавии 3 980 человек, сообщает 1 мая пресс-служба министерства здравоохранения страны.

При этом сообщается о 122 скончавшихся от COVID-19.

«Первого мая было зарегистрировано 83 новых случая коронавируса, общее число зараженных коронавирусом в Молдавии достигло 3980. Также на сегодняшний день 1272 человека выздоровели, а 122 умерли из-за COVID-19», — указано на официальном сайте минздрава Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день, по данным ВОЗ, в мире выявлено порядка 3,1 млн заражённых коронавирусом, из которых более 217 тыс. умерли.

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