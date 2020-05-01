Тбилиси, , 18:20 — REGNUM Грузия стремится оказать помощь жителям Абхазии и Южной Осетии, и уже около 150 граждан перевезены на контролируемую центральным правительством территорию и находятся в карантине либо проходят лечение. Об этом заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.

По ее словам, правительство Грузии не жалеет усилий для оказания населению «оккупированных территорий» помощи гуманитарными или иными социальными пакетами.

Госминистр посетила контролируемое грузинской стороной село Тахтисдзири, у которого осетинская сторона недавно установила новые заграждения. Она отметила, что правительство Грузии помогает жителям этого села, как и всему остальному населению страны.

Что касается граждан, находящихся по ту сторону «линии оккупации», их судьба, по словам Кетеван Цихелашвили, очень тревожит грузинское руководство.

«Нас очень тревожит судьба тех людей, которые живут по ту сторону линии оккупации. Особенно в Цхинвальском регионе, который с каждым днем все больше уподобляется театру абсурда. Уже расширили военную базу. Ситуация здесь сложная. Цхинвали дали второе название — Сталинир, так же, как Ахалгори называют Ленингори. Сегодня, в 21-м веке молодежь здесь вынуждена носить пионерские галстуки и петь песни советского времени. Мы стараемся активно работать по всем каналам, в том числе с Международной организацией Красного Креста, чтобы помочь уязвимым жителям Ахалгорского района и остальной территории Цхинвальского региона гуманитарными и иными пакетами», — заявила госминистр.

Она назвала абсурдными обвинения, которые из Цхинвали звучат в адрес лаборатории Лугара, и попытки обвинить правительство Грузии в искусственном распространении коронавируса на «оккупированных территориях».

«Комментировать эту дезинформацию я просто не буду. Хочу сказать, что мы готовы активно помогать нашим гражданам справиться с коронавирусом», — заявила Цихелашвили. Ее комментарий распространила пресс-служба аппарата госминистра.