Белгород, , 18:01 — REGNUM Победителями программы «Умник» стали 39 молодых учёных Белгородской области. Они получат гранты по 500 тысяч для поддержки своих научных исследований, сообщили 1 мая в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Победители конкурса представляют ведущие вузы Белгородской области. Проекты, которые они представляли на конкурс, отбирались по шести направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика. Каждый учёный-победитель получит грант в размере 500 тысяч рублей в течение двух лет для финансовой поддержки проводимых им научных исследований.

Программу «Умник», рассчитанную на поддержку молодых учёных, представляет Фонд содействия инновациям. Всего Фонд поддержит 951 проект.