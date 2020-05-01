Нью-Йорк, США, , 18:24 — REGNUM В Нью-Йорке за минувшие сутки выявлено 2 637 новых случаев заражения коронавирусом, от осложнений, вызванных инфекцией, скончались 202 пациента. Об этом 1 мая сообщил на пресс-конференции мэр города Билл де Блазио.

«Вчера в Нью-Йорке было выявлено 2637 новых случаев. Мы потеряли 202 ньюйоркца», — заявил градоначальник.

По его данным, с начала эпидемии коронавирусной инфекции в Нью-Йорке было выявлено 162 212 случаев заражения коронавирусом, 41 648 заболевшим потребовалась госпитализация. В общей сложности скончались 12 571 человек, у которых ранее была диагностирована инфекция. Однако, Базио подчеркнул, что дополнительно 5 295 смертей предположительно наступили вследствие заражения коронавирусом.

Читайте также: В Нью-Йорке обнаружили грузовики с разлагающимися трупами

Мэр города также отметил, что в Нью-Йорке наблюдается положительная тенденция снижения числа госпитализированных пациентов, количество которых с конца марта уменьшалось более чем в шесть раз, с 850 человек 31 марта до 136 госпитализированных 29 апреля.

Блазио проинформировал, что сокращается и число пациентов, поступающих в течение суток на лечение в реанимации городских больниц. По его словам, по состоянию на 29 апреля в палаты интенсивной терапии поступили 704 человека, когда 14 апреля их количество достигало 887 человек за день.

Напомним, по данным университета Джона Хопкинса, осуществляющего круглосуточный мониторинг распространения коронавирусной инфекции в мире, в США на текущий момент зарегистрировано 1 070 032 случаев заражения коронавирусом, 63 019 человек скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: The New York Times: в США обнаружили грузовики с десятками тел