Токио, , 17:45 — REGNUM Бесплатную поставку в 43 страны мира перспективного средства для лечения COVID-19 начнёт Япония. Об этом 1 мая сообщил журналистам в ходе пресс-конференции в Токио сообщил министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

Речь идёт о лекарственном препарате «Авиган», ещё известном в мире под названиями «Фавипиравир» и «Фавилавир». Оно было разработано для лечения гриппа шесть лет назад, но из-за побочных явлений попал в список препаратов, применение которых может быть разрешено правительством в особых случаях. Врачи в Китае обнаружили эффективность препарата при лечении пневмонии, вызванной SARS-CoV-2.

Как пояснил Мотэги, в ходе телефонных переговоров с главами МИД разных стран выяснилось, что есть большой интерес к препарату «Авиган». Япония получила просьбы о поставке препарата от 80 стран, в настоящее время есть договорённость о поставке с 43 странами.

По словам Мотэги, поставка препарата начнётся после выходных 2 и 3 мая, в каждую страну будет направлено разное количество лекарства, необходимое для лечения от 20 до 100 человек.

Клинические испытания препарата в Японии начали в марте текущего года. В испытании принимали участие 80 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией. В настоящее время в стране есть запас лекарства, необходимый для лечения двух млн человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Японии планируют продлить действие режима ЧС в связи с эпидемией коронавируса на территории страны ещё на месяц, до июня.

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