Севастополь, , 17:38 — REGNUM Новый реанимационным корпус инфекционной больницы на 42 места построили в Севастополе. Об этом 1 мая сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«Рядом блок реанимации, новый корпус будет соединяться с ним шлюзом-переходником. Вся эта зона на это время будет оборудована для пациентов с коронавирусной инфекцией. Здесь будут реанимационные койки, аппараты искусственной вентиляции лёгких», — отметил Развожаев.

По его словам, Роспотребнадзор должен провести заключительную проверку помещений. К 6 мая новый корпус должен начать работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в севастопольской инфекционной больнице скончался пациент, госпитализированный с SARS-CoV-2. По информации властей города, мужчина также лечился от онкологического заболевания. Всего в городе-герое зарегистрировано 78 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, девять человек выписаны после выздоровления.

Об этом: В Севастополе более двух тысяч горожан попали в зону риска SARS-CoV-2