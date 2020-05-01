Архангельск, , 17:32 — REGNUM В Новодвинске скончался мужчина, у которого был выявлен коронавирус SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

В больницу мужчина поступил с диагнозом «цирроз печени» новая коронавирусная инфекция у него была выявлена уже после смерти.

«Окончательная причина смерти не установлена, ведется эпидрасследование», — сообщили в штабе.

Если наличие опасной инфекции у скончавшегося будет подтверждено, то это будет вторая смерть в «коронавирусной» статистике региона.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Архангельской области зарегистрировано 238 случаев заражения SARS-CoV-2.