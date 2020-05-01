Москва, , 18:07 — REGNUM В московском Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НИМЦ здоровья детей) в палатах интенсивной терапии находятся трое детей с COVID-19, один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения России.

«Трое детей в реанимации, один пациент — в крайне тяжёлом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции лёгких», — говорится в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что ребенку, находящемуся в крайнем тяжелом состоянии, ранее была проведена операция по трансплантации печени в Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского.

Отмечается, что в общей сложности на лечении в медицинском учреждении находятся 99 пациентов в возрасте от 12 дней до 17 лет. У половины из детей подтверждён диагноз COVID-19.

С момента открытия НИМЦ здоровья детей для пациентов с COVID-19 в стены медучреждения поступило порядка 115 детей, некоторых из которых по выздоровлению уже выписали.

Напомним, ранее в пресс-службе минздрава РФ сообщили, что в России за последние дни увеличилось число детей с выявленной коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в больницах находятся 11 детей в тяжёлом состоянии. Два ребёнка скончались за период эпидемии в РФ.

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