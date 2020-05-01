Нью-Дели, , 17:05 — REGNUM На территории Индии продляется на две недели режим изоляции из-за коронавируса, сообщает 1 мая МВД страны.

Указано, что это решение принято после проверки результатов ограничительных мер, признанных улучшившими ситуацию с коронавирусом.

В пресс-релизе МВД отмечено, что вся страна будет делиться на «красные», «оранжевые» и «зеленые» районы в зависимости от степени распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индии зарегистрировано более 35 тыс. человек, заразившихся коронавирусом.

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