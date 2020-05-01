Брянск, 1 мая 2020, 17:05 — REGNUM Дополнительные рейсы по восьми «дачным» маршрутам организованы в Брянске до 11 мая. При этом пассажирам необходимо взять с собой документы на имущество и быть в масках, сообщили 1 мая в пресс-службе городской администрации.
Жителям Брянска в первые майские дни разрешили выехать на дачи при условии соблюдения режима самоизоляции. С 1 по 11 мая в утренние и вечерние часы муниципальный автопарк выпустит на линии дополнительные рейсы. В автобусах будут контролироваться наполняемость, чтобы салон не был заполнен более чем на 50%.
Режим самоизоляции граждан продлён в регионе до 11 мая.