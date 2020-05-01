Липецк, , 16:52 — REGNUM Главным врачом Липецкой областной клинической больницы с 30 апреля назначен Глеб Гутевич. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

С 2011 года Глеб Гутевич возглавлял Елецкую городскую больницу № 1 имени Н. А. Семашко.

Прошлый главврач Липецкой областной больницы Любовь Агафонова, которая занимала этот пост с 2003 года, 29 апреля ушла на пенсию.

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