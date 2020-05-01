Владикавказ, , 16:52 — REGNUM Ещё пятеро участников несанкционированного митинга были привлечены к ответственности судом во Владикавказе. Об этом 1 мая сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии.

Дела рассматривались судом по двум статьям КоАП РФ о неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника полиции и об организации массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.

Ленинский районный суд Владикавказа 30 апреля на двух участниц митинга наложил административные наказания в виде штрафа по 5 тыс. рублей. 1 мая было рассмотрено три дела: двум участникам несанкционированного митинга были назначены штрафы 5 и 10 тыс. рублей, а одному назначен административный арест на срок 15 суток.

На сегодняшний день районные суды Северной Осетии вынесли 64 решения об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированного митинга, прошедшего 20 апреля 2020 года во Владикавказе. На нарушителей в зависимости от совершённого ими противоправного деяния, были наложены наказания в виде ареста на срок от двух до 15 суток, либо штрафы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух участниках несанкционированного митинга во Владикавказе, арестованных по решению суда в Северной Осетии.

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