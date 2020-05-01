Лос-Анджелес, США, , 16:46 — REGNUM В игре Call of Duty Mobile стартовал шестой сезон, выполненный в стилистике Дикого Запада. Об этом 1 мая сообщает «Игромания».

В игре появилась новая карта Rust, а также тематические облики для некоторых персонажей. Ожидается, что со следующими обновлениями в Call of Duty Mobile также будет добавлен уникальный режим — «Дуэль».

Напомним, Call of Duty Mobile — это многопользовательский экшен для мобильных устройств с операционными системами Android и iOS. Его релиз состоялся в октябре 2019 года.

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