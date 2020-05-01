Белград, , 16:42 — REGNUM В Сербии за последние сутки от последствий заражения коронавирусом умерли шесть человек, что довело общее число жертв эпидемии до 185, сообщает 1 мая министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава Сербии, всего в стране выявлено 9,2 тыс. зараженных коронавирусом.

«За сутки выявлено 196 новых зараженных, общее число инфицированных — 9205 человек. Госпитализированы 2375 граждан, из которых 65 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», — сообщает минздрав Сербии.

При этом выздоровевшими признаны 1379 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 апреля власти Сербии смягчили ограничительные меры, открыты парикмахерские и спортзалы. Комендантский час продолжает действовать.

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