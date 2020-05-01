Курган, , 16:38 — REGNUM На 1 мая в Курганской области зарегистрировано два новых случая SARS-CoV-2. Один инфицированный контактировал с заболевшим в Целинном районе, другой привёз инфекцию из Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора Светлана Хомко.

Всего с начала регистрации заболеваемости в Зауралье зафиксирован 51 инфицированный SARS-CoV-2. По выздоровлении выписаны 11 человек.

Управление Роспотребнадзора по Курганской области напоминает, что режим самоизоляции в регионе продлён до 11 мая.

Читайте развитие сюжета: В Сербии число умерших от COVID-19 достигло 185 человек