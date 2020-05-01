Нью-Йорк, США, , 16:37 — REGNUM В игре GTA Online началась полномасштабная война между двумя фракциями инопланетян. О необычной конфронтации 1 мая рассказывает игровое издание Kotaku.

Команды игроков переодеваются в костюмы неоновых пришельцев и сражаются друг с другом по всему городу. По словам очевидцев, конфликт происходит между двумя «цветными» фракциями: зелёной и фиолетовой.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в GTA Online появилась «банда пришельцев». Группа геймеров начала переодеваться в костюме зелёных неоновых инопланетян и нападать на игроков-одиночек.

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