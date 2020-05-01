Токио, , 16:28 — REGNUM Из-за выхода новой коллекции одежды по мотивам игр Pokemon сотни японцев начали нарушать правила карантина. Об этом 1 мая сообщает издание Kotaku.

https://twitter.com/olympia_olympus/status/1255628147828985856

Многие пользователи начали делать фотографии огромных очередей, протянувшихся к магазинам одежды GU. По словам представителей издания, именно там можно приобрести новую коллекцию одежды с изображением популярных покемонов.

Напомним, Pokemon — это медиафраншиза, главными героями которой являются фантастические существа покемоны. Первая игра об их приключениях вышла в 1996 году.

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