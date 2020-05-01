Рига, , 17:38 — REGNUM В Латвии за минувшие сутки выявили еще 12 новых случаев инфицирования коронавирусом, тем самым общее число зарегистрированных случаев заражения достигло 870. Об этом 1 мая сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) страны.

«Выявлено 12 новых случаев заражения COVID-19. Всего вирус подтвержден у 870 человек», — говорится в заявлении.

Отмечается, что за прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался один человек. Общее число летальных исходов в Латвии достигло 16. Оправились от болезни 348 пациентов.

Кроме этого, в латвийском ЦПКЗ подчеркнули, что с начала эпидемии в стране проведены 61 120 медицинских тестов, из них 3 234 — за последние сутки.

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Напомним, ранее накануне, 30 апреля, за сутки в Латвии было зафиксировано девять случаев заражения новым типом коронавирусной инфекцией.

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