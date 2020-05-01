Астрахань, 1 мая 2020, 16:23 — REGNUM Жители Астраханской области с 1 мая могут на личном транспорте или такси выехать на дачи и садовые участки по специальному одноразовому пропуску. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областного правительства.
В поездках нужно соблюдать все меры профилактики. На даче можно общаться лишь с теми, с кем граждане находились в самоизоляции до этого, и исключить походы в гости и пикники. Людям старше 65 лет рекомендуют не подвергать себя опасности и оставаться дома.
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