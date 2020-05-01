Дерби, Великобритания, 1 мая 2020, 16:23 — REGNUM Разработчики из Awe Interactive анонсировали необычный «ритм-шутер» под названием BPM: Bullets Per Minute. Об этом 1 мая сообщает игровое издание Kotaku.
В BPM: Bullets Per Minute игрокам предстоит уничтожать сотни демонических противников в такт музыки. По словам журналистов издания, игра заставит геймеров совершать все действия «в ритме эпической рок-оперы».
Релиз BPM: Bullets Per Minute ожидается в августе 2020 года. Игра будет доступна в Steam.
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