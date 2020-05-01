Салехард, , 16:14 — REGNUM По состоянию на 1 мая Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 116 человек, один скончался, сообщают в оперативном штабе ЯНАО.

За весь период пандемии на Ямале подтверждено 514 случаев заражения SARS-CoV-2. Причём 63% из них — приходятся на бессимптомные формы. Их удалось выявить, благодаря своевременному тестированию групп риска и контактных с заболевшими.

Большинство новых случаев заражения выявлено в Салехарде и на месторождениях под Новым Уренгоем.

Лечение в стационарах с COVID-19 проходят 103 пациента. Амбулаторно, в режиме строгой изоляции лечение, проходят 294 заболевших. Из госпитализированных в данный момент девять пациентов находятся в тяжелом, два — в крайне тяжёлом состоянии, шестеро из них — на поддержке аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

«Сегодняшний прирост Ямалу обеспечили в основном действующие очаги, 40 случаев — среди вахтовых рабочих, все приходятся на очаги в общежитиях предприятий, ведущих свою деятельность в районе Нового Уренгоя», — сообщила руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.