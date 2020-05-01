Москва, , 16:13 — REGNUM На майские праздники в Москве придётся пик цветения берёзы и клёна. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«Экологи предупреждают, что людям, страдающим от весенней аллергии, в ближайшее время надо быть осторожнее», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что берёза и клён «вступили в активную фазу цветения» с высокой концентрацией пыльцы в воздухе.

При этом в департаменте отметили, что максимальное число клёнов расположено в районах Измайлово, Сокольники и Филевский парк, а также в парках Кузьминки-Люблино и Царицыно.