Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 8 мая 2020, 23:59 — REGNUM Надписи в гестаповской тюрьме №7, которую фашисты создали во время оккупации города Острова Псковской области. Место пыток и массовых убийств.