Москва, , 16:07 — REGNUM Майские праздники могут стать причиной взрыва заболеваемости COVID-19 и увеличения количества госпитализированных больных, заявил главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко.

«Если не будет соблюдаться самоизоляция, мы очень боимся того, что майские праздники станут причиной взрыва заболеваемости и увеличения количества госпитализированных больных, спустя пять-десять дней», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Он также добавил, что в Москве пока не наступил пик заболеваемости, этот факт на фоне хорошей погоды вызывает у врачей тревогу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Проценко призвал москвичей остаться дома на майские праздники.

Он отметил, что невозможно предсказать, насколько увеличится количество больных после майских праздников. Главврач также добавил, что сохраняется рост количества больных в реанимации, пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, а также тех, кому необходимо проводить кислородную терапию.

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