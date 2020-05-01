Лондон, , 16:00 — REGNUM Введение социального дистанцирования в аэропортах «физически невозможно». Об этом заявил главный исполнительный директор лондонского аэропорта «Хитроу» Джон Холланд-Кэй, передаёт ITV.

По его словам, социальное дистанцирование в самолётах сократит пропускную способность более чем на 50%. Так, например, авиакомпания EasyJet предположила, что после возобновления полётов она может оставить средние места в своих самолётах пустыми. Это, считает Холланд-Кэй, в свою очередь, приведёт к значительному скачку цен на билеты.

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Глава воздушной гавани предложил несколько альтернативных «практических» шагов, которые можно предпринять для того, чтобы дать пассажирам уверенность в безопасности их здоровья в авиаперелётах. Так, он предложил ввести определённый скрининг пассажиров при вылете.

«Это может быть проверка температуры, как это делают в азиатских аэропортах, — пояснил директор аэропорта.

Ещё одна мера — уменьшение контактов между людьми. Также немаловажно обеспечить высокий уровень гигиены в аэропорту.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавирусной инфекции многие страны мира закрыли свои аэропорты, запретили рейсы за границу и въезд для иностранцев.