Стокгольм, , 16:09 — REGNUM По состоянию на 1 мая за последние 24 часа на территории Швеции в результате заболевания COVID-19 умерли еще 67 человек. Об этом 1 мая сообщило шведское издание SVT Nyheter.

Согласно ежедневному обзору, представленному Агентством общественного здравоохранения Швеции, в общей сложности от COVID-19 скончались 2 653 человека.

Число зарегистрированных случаев заражения в стране в настоящее время составляет 21 520 человек. За сутки прирост составил 428 человек.

Число тех, кто получил или до сих получает неотложную реанимационную помощь в палатах интенсивной терапии, составляет 1 515 человек. За последние 24 часа медики госпитализировали в реанимацию еще 39 человек.