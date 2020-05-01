Великий Новгород, , 15:56 — REGNUM За минувшие сутки, 30 апреля, в Новгородской области подтвердили заражение коронавирусной инфекцией еще у 18 человек. С учетом новых данных, общее число выявленных фактов заражения достигло в регионе 297 случаев.

По данным регионального оперативного штаба на 1 мая, новых летальных случаев в Новгородской области нет (ранее их произошло три), зато количество выздоровевших увеличилось на девять человек и достигло 31-го.

Всего в регионе за время пандемии проведено 11 438 исследований на наличие коронавируса, под наблюдением находятся 1134 человека.

Как сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области, в пятницу, 1 мая, в клинику Центральной городской клинической больницы Великого Новгорода доставлены пять новых аппаратов ИВЛ, которые приобретены при поддержке ПАО «Акрон»."Сейчас поступило пять аппаратов ИВЛ, ещё пять мы получили совсем недавно. Они будут использованы для лечения тяжёлых больных», — сказал главврач «ЦГКБ» Алексей Тарасов.Пять ранее закупленных аппаратов ИВЛ уже подготовлены для работы и будут использованы в случае необходимости.

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