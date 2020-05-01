Москва, , 16:04 — REGNUM Случай десятикратного повышения цен на защитные индивидуальные медицинские маски со стороны оптового продавца ООО «ВИТТА компани», осуществляющей торговлю фармацевтической продукцией в Подмосковье, установили Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и органы прокуратуры. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба ФАС.

«В рамках ежедневного мониторинга ценообразования, проводимого органами прокуратуры Московской области и Московским областным УФАС России, было установлено повышение стоимости на медицинские маски ООО «ВИТТА компани», осуществляющего оптовую торговлю фармацевтической продукцией», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем уточняется, что в результате проверки исполнения действующего законодательства было установлено, что в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года компания закупила защитные медицинские трехслойные маски у производителя по цене 7,29 рублей за 1 штуку.

«При этом цена реализации масок за этот период возросла до 957%», — подчеркивается в сообщении.

Помимо этого, указывается, что ввиду отсутствия обоснованных причин для повышения цен прокуратурой вынесено в отношении генерального директору ООО «ВИТТА компани» предостережение о недопустимости нарушения требований антимонопольного законодательства, а также ему дано предупреждение об административной ответственности в случае его неисполнения.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Удмуртии с начала года органы внутренних дел республики зарегистрировали 776 сообщений граждан о случаях мошенничества с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 926 сообщений о кражах, совершенных аналогичным способом, что по сравнению с I кварталом 2019 года есть рост такого рода преступлений на 61%.