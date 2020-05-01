Тбилиси, , 15:51 — REGNUM Правительство Грузии работает над планом поэтапного восстановления туристического сектора в условиях пандемии и посткоронавирусного периода и сделает все, чтобы страна стала безопасной и начала прием иностранных туристов уже с конца этого года. Об этом на презентации экономической части антикризисного плана правительства 1 мая сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По ее словам, туризм был сектором, который приносил доходы очень многим людям и вносил серьезные доходы в бюджет страны, а сейчас государство должно помочь этому секторы восстановиться после кризиса.

«Индустрия туризма — это не только гостиницы. Это очень большой сегмент гидов, которым сегодня очень трудно, это большой сегмент туроператоров, транспортных компаний. Им нужен особый план, и у нас есть шанс с конца этого года сделать Грузию безопасным местом назначения», — заявила Натия Турнава.

По предварительной информации министра, специфический антикризисный план направлен на содействие туристическому сектору для сохранения бизнеса до окончания кризиса. План состоит из 4 основных фаз. На первом этапе на всех предприятиях, функционирующих в сфере туризма, будут внедрены специальные санитарные нормы, установленные ВОЗ и минздравом Грузии.

Эти работы предполагается завершить во втором квартале текущего года. Второй и третий квартал могут стать периодом возобновления внутреннего туризма, а уже в четвертом квартале текущего года начнется фаза, условно названная в плане «Грузия — безопасное место назначения».

На этом этапе планируется создание между странами безопасного коридора, восстановление сухопутного сообщения на традиционных рынках и воздушного сообщения на целевых рынках. То есть, уже с конца текущего года, согласно разрабатываемому правительством плану, Грузия может начать прием иностранных туристов.

Министр отметила, что новый туризм, который возобновится после пандемии, будет не тем традиционным туризмом, к которому все привыкли. Он будет отличаться, и в нем будут действовать новые правила.

Напомним, что антикризисный план правительства Грузии был представлен премьер-министром Георгием Гахария 24 апреля. Затем отраслевые министерства начали презентации тех разделов этого плана, осуществление которых поручено им. Отдельные презентации уже провели минфин и минздрав. 1 мая с презентацией выступило министерство экономики.